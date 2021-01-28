«التضامن»: 18 ألف منفذ استعدادًا لصرف معاشات فبراير

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 18 ألفا و402 منفذ حتى يناير الجاري.وأضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و632 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و406 ألفا، حتى يناير الجاري.وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الإثنين المقبل، صرف معاشات شهر فبراير لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.وقال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات تصل إلى ما يقرب 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن جميع منافذ الهيئة استعدت لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.