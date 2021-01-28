ضبط المتهمين في إلقاء مياه نار على مدير مستشفى بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهمين بإلقاء مادة حارقة "مية نار" على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أثناء خروجه من عيادته الخاصة.وتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا، برئاسة الرائد أحمد الحجار، من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق.وتعرض مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا، مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة ماء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.