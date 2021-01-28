من أين يعيش الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل؟

أعلن الأمير هاري ودوق مدينة سايكس وزوجته الأميرة ميجان ماركل دوقة سايكس التنازل عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية، والاستقلال والعمل بعيدا عن العائلة الملكية ليصبحا مستقلين ماليا، مما جعل الصحافة البريطانية تتساءل عن مصدر إنفاقهما الفترة المقبلة.وبهذا الشأن نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا به بيان منسوب للأمير هاري والأميرة ميجان يقولان فيه إنهما سيكونان غير مرتبطين ماديا بقصر بكنجهام، وسيقسمان وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.ويتحصل الزوجان على نحو 2 مليون جنيه إسترليني سنويا من "دوقية كورنوال"، كونهما عضوين في الأسرة الملكية البريطانية، ويعيشان في منازل ملكية من دون دفع أي تكاليف، فيما تقدر ثروة الأمير هاري بنحو 30 مليون جنيه إسترليني.وقبل الاستقلال المادي لم يكن من حق هاري وميجان التكسب من أي عمل بأي صورة، حسب الأعراف الملكية البريطانية، لكن الوضع اختلف الآن بعد تنازلهما عن دورهما الملكي ولن يضطرا إلى القلق من المستقبل تماما، حيث سينعم الاثنان بدخل كبير يصل إلى ملايين الدولارات في مشوارهما الجديد على ضفتي المحيط الأطلنطي.وحسب الصحيفة فإن هاري هو واحد من المتحدثين البارزين على مستوى العالم، وسيكون بوسعه كسب ما يقترب من 400 ألف جنيه إسترليني من المحاضرة الواحدة وأصبح من المتحدثين البارعين خلال السنوات الأخيرة، من خلال أدواره في قيادة فعاليات دورة ألعاب "إنفكتوس" الرياضية، وبعض الالتزامات الإنسانية الأخرى.وقبل الزواج من هاري، كانت ميجان تربح نحو 60 ألف جنيه إسترليني سنويا من خلال مدونتها "ذي تيج" المهتمة بنمط المعيشة، وبمزيد من التركيز على تجربتها الملكية، يمكن أن تجني أكثر من ذلك وبإمكانها أن تتقاضى مبالغ أكثر بكثير إن قررت العودة إلى الأعمال الفنية.