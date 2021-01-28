عملية استخباراتية نوعية تنهي حياة نائب زعيم داعش بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش الإرهابي أبو ياسر العيساوي.وأكد الكاظمي، خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخباراتية نوعية.