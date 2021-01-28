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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عملية استخباراتية نوعية تنهي حياة نائب زعيم داعش بالعراق

الخميس 28/يناير/2021 - 06:53 م
الكاظمي
الكاظمي
أحمد عاشور
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش الإرهابي أبو ياسر العيساوي.

وأكد الكاظمي، خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخباراتية نوعية.

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