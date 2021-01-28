التحريات في وفاة ربة منزل داخل الحمام بالجيزة: «إسفكسيا الاختناق»

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق أثناء الاستحمام بالجيزة.وبمعاينة مسكن ربة المنزل تبين أن الحمام لا توجد به وسائل تهوية جيدة، كما أن جميع النوافذ كانت مغلقة وقت الاستحمام وذلك على إثر إصابتها بحالة اختناق من جراء استنشاق غاز أول ثان أكسيد الكربون أثناء الاستحمام بدورة المياه بالمنزل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجيزة تحت تصرف النيابة العامة.وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة بسبب استنشاقها بخار الماء الساخن وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم جود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل حمام شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال استحمامها بماء ساخن، تعرضت لاختناق، نتيجة استنشاقها بخار الماء.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الاختناق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.