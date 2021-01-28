صدور «نبضات» التجربة الشعرية الأولى للمترجمة شيرين الجوهري

صدر حديثا عن دار إضافة للنشر والتوزيع، ديوان "نبضات" للمترجمة والشاعرة شيرين الجوهري، يأتي الديوان في 120 صفحة من القطع المتوسط، ويعد ديوان "نبضات" بمثابة التجربة الشعرية الأولى لها.ديوان"نبضات" للمترجمة شيرين الجوهري ديوان فصحى يضم العديد من القصائد منها "سلطان الهيام، نبض’خاطفة، كيف أحترازي منك؟، إنه الإنسان، سوف أظل إنسانا، أنا بقلبك، همسة بقلبك، سامحيني يا أمي" .جدير بالإشارة أن الشاعرة شيرين الجوهري تعمل معلقا صوتيا ومترجما في رئاسة الجمهورية. وقد تخصصت في الترجمات الأدبية والعلمية ويعد هذا الديوان باكورة نتاجها الأدبي الخاص.