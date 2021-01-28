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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعتزم فرض قيود صارمة بعد انتشار أنواع متحورة من كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:44 م
أوليفييه فيران
أوليفييه فيران
وكالات
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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أنواعا متحورة أكثر خطورة من فيروس كورونا أصبحت شائعة بشكل متزايد في فرنسا، مما يشكل ضغطا على منظومة المستشفيات، ويرفع احتمال قيام الحكومة قريبًا بفرض قيود أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، خلال حديثه الاسبوعي لعرض آخر المستجدات بشأن كورونا، اليوم، إن الهيئات الصحية تكتشف أكثر من 2000 حالة يوميا لأشكال جديدة من الفيروس بزيادة عن عدة مئات في بداية شهر يناير.

ويحاول الرئيس إيمانويل ماكرون إعطاء فرصة لحظر تجول على المستوى الوطني، يبدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، لكي يحد من انتشار الفيروس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لفرض إغلاق آخر، وهو الإغلاق الثالث منذ بدء الأزمة قبل حوالي عام.

وأضاف فيران: "التوتر في المستشفيات حقيقي"، متابعا: "حظر التجول لا يسمح لنا بشكل كافٍ بوقف تطور النوع المتحور، وإذا اتبعنا منحنى تطور هذه الأنواع المتحورة، يمكننا إدخال السيناريو الإنجليزي أوالبرتغالي أو الإسباني، وقد رأيت الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها ذلك".

وبصرف النظر عن الإغلاق الكامل، يمكن للسلطات فرض تدابير بما في ذلك تمديد العطلات المدرسية القادمة، أو الحد من السفر الداخلي أو تنفيذ إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، حسبما قال مسئول فرنسي، لم يتم الكشف عن هويته.

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