سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 29-1-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بنك عودة للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.28 جنيه.



* مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.28 جنيه.



* بنك الإسكندرية

وتبين سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

أسعار العملات في البنوك المصرية وعن أسعار العملات في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة:-



1 - الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

2 - اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

3 - الجنيه الإسترليني 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

4 - الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

5 - الدينار الكويتي48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.



وتختلف أسعار العلملات بسبب ما يحد من كارثة صحيه تشهدها العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في بسبب ذلك يتم التحكم بشكل كبير جدا في أسعار العملات بكل دول العالم بحيث تخزين وشراء الذهب في كل دولة على حدا.