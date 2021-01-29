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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:58 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
الدستور
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يبحث الكثير من المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021، حيث ترسل الجاليات المصرية تحويلات بنكية لعائلاتهم بمصر وايضا المغتربين بالجمهورية فلذلك يشهد محرك البحث العالمي "جوجل" تكدث كثيف حول معرفه فرق سعر العمله بالنسبة للبيع والشراء داخل مصر.

وننشر لكم في "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 حيث شهد استقرار في البنوك العامله في مصر، وسوف نشرح بالتفصيل طرح البنوك لتلك العمله بسعر الشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

* البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

* البنك الأهلي المصري
وعن سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

* بنك مصر
وتبين سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

* بنك الاستثمار العربي
واتضح سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

* بنك عودة
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.28 جنيه.

* مصرف أبوظبي الإسلامي
وعن سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.28 جنيه.

* بنك الإسكندرية
وتبين سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.29 جنيه.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وعن أسعار العملات في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة:-

1 - الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
2 - اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.
3 - الجنيه الإسترليني 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.
4 - الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
5 - الدينار الكويتي48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العلملات بسبب ما يحد من كارثة صحيه تشهدها العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في بسبب ذلك يتم التحكم بشكل كبير جدا في أسعار العملات بكل دول العالم بحيث تخزين وشراء الذهب في كل دولة على حدا.

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