بورصة العراق تغلق مرتفعة بـ0.41%

أغلق مؤشر البورصة العراقية، اليوم الخميس، مرتفعا بنسبة 0.41%، متوقفا عند 488.42 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات، وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 422،385،425 سهم، بقيمة 449،232،271 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 388 صفقة، شملت 22 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.