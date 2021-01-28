بورصة العراق تغلق مرتفعة بـ0.41%
الخميس 28/يناير/2021 - 06:47 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر البورصة العراقية، اليوم الخميس، مرتفعا بنسبة 0.41%، متوقفا عند 488.42 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات، وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 422،385،425 سهم، بقيمة 449،232،271 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 388 صفقة، شملت 22 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات، وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 422،385،425 سهم، بقيمة 449،232،271 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 388 صفقة، شملت 22 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.