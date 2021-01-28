«العطار»: مفاوضات مع الصين لفتح أسواقها أمام البطاطس المصرية

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن هناك مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي للدول الأخرى لفتح أسواق الصين أمام كميات كبيرة من البطاطس لتصريف المنتج لدى المزارعين، والولايات المتحدة لتصدير الموالح والمانجو وأسوق جديدة أخرى أمام الرمان والعنب.وقال العطار في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم البدء في الموسم التصديري الجديد للبطاطس اعتبارا من الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تحدث انفراجة في سوق البطاطس، وبالتالي يتمكن المزارعون من تصدير محصولهم وتصريف المخزون لدى المزارعين والثلاجات والذي أدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.