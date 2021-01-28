السعودية تستثمر 220 مليار دولار في مشاريع بالرياض خلال 10 سنوات

قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم الخميس، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار في مشاريع لتطوير الرياض على مدى الأعوام العشرة المقبلة.كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق عن خطة لجعل الرياض من أكبر عشر مدن في العالم في إطار خططه للإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من اعتماده الحالي على النفط.