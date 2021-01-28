رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتجه لتوقيع أوامر تنفيذية لتوسيع الحصول على الرعاية الصحية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:24 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوقع اليوم الخميس، على أمرين تنفيذيين يرميان إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية.

وتعتزم إدارة بايدن فتح فترة التحاق خاصة لتسهيل التسجيل للحصول على الرعاية الصحية بتكاليف ميسورة وفقا لقانون الرعاية الصحية الذي يرجع لفترة حكم أوباما الذي كان يرمي إلى إمداد الملايين من الأشخاص غير المؤمن عليهم بتغطية الرعاية الصحية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بالنسبة للرئيس بايدن هذا أمر شخصي. أنه يعتقد أن كل أمريكي له الحق في الاطمئنان إلى حصوله على رعاية صحية ميسورة التكلفة وجيدة".

وسوف يصدر بايدن مذكرة رئاسية لتوسيع نطاق حصول النساء على الرعاية الصحة الإنجابية. ومن بين الخطوات إنهاء ما يعرف بـ"سياسة مكسيكو سيتي"، التي تمنع المنظمات غير الربحية الدولية التي تعرض استشارات خاصة بالإجهاض أو الإحالات من الحصول على أي تمويل من الولايات المتحدة.

ولطالما قالت جماعات حقوق المرأة أن هذه السياسة تؤثر سلبا على النساء وتؤدي إلى زيادة في عمليات الإجهاض الخطيرة وغير القانونية.

وهاجم الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارته مرار قانون الرعاية ميسورة التكلفة المعروف أيضا باسم "أوباما كير" ونفذ سياسيات ترمي إلى إحباط تنفيذها.

وأعادت إدارة ترامب أيضا سياسة "مكسيكو سيتي" التي جرى سنها لأول مرة إبان إدارة ريجان في ثمانينات القرن الماضي.

موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صدور «نبضات» التجربة الشعرية الأولى للمترجمة شيرين الجوهري

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن