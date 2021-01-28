البرلمان الأوروبي يطلب مزيدا من الوقت للمصادقة على اتفاقية بريكست

طلب البرلمان الأوروبي رسميا تمديد مهلة التطبيق المؤقت لبنود اتفاقية بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من أجل الحصول على مزيد من الوقت لدراستها ومن ثم المصادقة عليها.جاء هذا الطلب في رسالة وجهها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الخميس.وكتب ساسولي في رسالته "نظرًا لتعقيد وطول الاتفاقية، يرغب البرلمان الأوروبي في طلب تمديد مهلة التطبيق المؤقت، إلى ما بعد 28 فبراير" المحدد في البداية.وأضاف "لذلك سأكون ممتنا إذا قدمت المفوضية الأوروبية هذا الطلب إلى مجلس الشراكة"، المسؤول عن متابعة تنفيذ الاتفاقية.لم يحدد ساسولي أي موعد، لكن البرلمان الأوروبي أعرب في البداية عن رغبته بالمصادقة في مارس، وهو الوقت اللازم لدراسة الوثيقة المكونة من 1250 صفحة، ومن الممكن إتمام المصادقة في أبريل.توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر بعد مفاوضات شاقة، إلى اتفاق تجاري لما بعد بريكست الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من يناير، ولكن على أساس مؤقت نظرًا لعدم وجود متسع من الوقت أمام البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.بدأ أعضاء البرلمان الأوروبي بدراسة النص في منتصف شهر يناير.