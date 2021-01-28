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الثقافة

إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق

الخميس 28/يناير/2021 - 07:02 م
إبراهيم المصري
إبراهيم المصري
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

قال الشاعر إبراهيم المصري: سيكون مبهجًا لي ككاتب أن يصدر لي كتاب "بخط يدي".. لكن ماذا نعني هنا بخط اليد؟ هل نعني نسخَ عددٍ من النُسخ بخط اليد على طريقة الخطَّاطين القُدامى، أو تُكتَب نسخة واحدة بخط اليد وتُصوَّر نسخًا بعد ذلك؟.. أيًَّا كان الأمر، فإنَّ خط اليد بالطبع سيكون حميميًا في العلاقة بيني وبين الكتاب المنشور وبين الكتاب وبيني وبين القارئ.. وعلى أية حال، فأنا أحتفظ حتى اليوم بمخطوطات كتبتها حتى بالتصحيحات والمراجعات والمسودات، قبل التحول بشكل نهائي إلى الكتابة على الكمبيوتر.

ولا أرى أيَّ حَرجٍ في نشر مسوَّدة كتابٍ لي، بكل ما فيها من مراجعات وتنقيحات وملاحظات، ففي النهاية هذه هي حياة الكتاب حتى صيغته الأخيرة كما رأيتُها، وبعض نصوصي وحتى بعض الكتب، مختلفٌ إلى حدٍّ كبير عن الصيغة الأولى التي كُتبَت بها، وسيكون درسًا لي أن تدور مناقشة حول كتاب من مسوَّدته الأولى حتى صيغته النهائية. وهنا أشيرُ إلى أنَّ المسودات لا تتعلق فقط بالكتب المكتوبة بخط اليد، على الأقل بالنسبة لي، وإنما كذلك بالكتابة على الكمبيوتر، ولا أزال حتى اليوم أحتفظ بمسودات كُتب كتبتها على الكمبيوتر وراجعتها ونقحتها وأعدت صياغة الكثير من نصوصها.

ومن الطريف أنني نقلت كل كتبي من أبوظبي إلى الإسكندرية شحنًا بالبر خلال الفترة الماضية، وأفكِّر الآن في وسيلة لنقل المخطوطات التي بحوزتي منذ نحو 35 عامًا أو أكثر، وكأن كل ورقة كتبتها بخط يدي لا يمكنني التخلي عنها، بالرغم من أن بعض هذه المخطوطات ككتابي "وجبة الماء.. وجبة الكهرمان" قد صدرت في كتاب مطبوع بالفعل، إنه في اعتقادي أمرٌ يتعلَّق بالذاكرة، وبإبقائها ملموسة في دفاتر وكراسات ورُزم أوراق بيضاء غير مسطرة كنت أكتب عليها باللونين الأسود والأزرق.

ومنذ عام 1995 بدأت التحول بالفعل للكتابة على الكمبيوتر، وقد كان ذلك ذا صلة بعملي المهني، قبل أن يتحول جذريًا ويشمل الكتابة، ومن الإنصاف أن نقول إن الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر في الاستخدام والشطب والتعديل من الكتابة على الورق، كما تساعد صفحة الكمبيوتر أيضًا في التركيز الإبداعي إن جاز التعبير، طالما ثمة قدرة آنية على المحو والكتابة من جديد. ويساعدني في ذلك مهارة الكتابة بالكيبورد لعلاقةٍ قديمة بالكتابة على الآلة الكاتبة، وللآلة الكاتبة كذلك موقع كبير في ذاكرة الكُتَّاب الذين استخدموها في إنتاجهم الإبداعي.

وفيما تبدو الكتابةُ بالقلم أو بخط اليد حرثًا في حقل، فإنَّ الكتابة على الكمبيوتر تبدو كما لو كانت جناحين هما اليدان يُحلِّقان على الكيبورد، ولطالما أحسستُ بهذه الاستعارة وأنا أكتب حتى هذه المساهمة في موضوع "الكتابة بخط اليد والمسودات" والأقرب إلى نفسي الآن هما "الجناحان" وإن كنت أشعر بحنينٍ بين وقتٍ وآخر للكتابة بخط اليد، حتى أنني اشتريت عدة أقلام حبر "أسود وأزرق" للكتابةِ بها، لكن لم أستخدمها حتى الآن.
إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق
إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق
إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق
إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق

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