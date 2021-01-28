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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أعداد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

الخميس 28/يناير/2021 - 07:01 م
البطالة في أمريكا
البطالة في أمريكا
وكالات
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تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 23 يناير الحالي، بأكثر من توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى إمكانية تراجع وتيرة شطب الوظائف بعد ارتفاعها خلال ديسمبر الماضي وأوائل الشهر الجاري.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 847 ألف طلب، بتراجع 67 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، في حين تراجع العدد بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 873966 طلبا.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا بواقع 203 آلاف طلب، ليصل إلى 77ر4 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 16 يناير الحالي.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي إلى 875 ألف طلب، تراجع عدد طلبات الإعانة المستمرة إلى 09. 5 مليون طلب.

ورغم تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، مازال الرقم أعلى من 4 أمثاله تقريبا مقارنة بمستوياته قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يكشف بوضوح عن التأثيرات السلبية القوية للجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية.

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