المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

قال منظمو حفل جوائز جولدن جلوب، اليوم الخميس، إن المؤلف التليفزيوني الرائد نورمان لير الذي قدم أعمالا كوميدية شهيرة منها "أول إن ذا فاميلي" و"مود" و"ون داي آت أتايم"، سيحصل على جائزة عن مجمل أعماله في حفل هذا العام.وسيتسلم نورمان (98 عاما) جائزة كارول بورنيت التي أطلقتها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، المنظمة للجوائز، عام 2018.وكان لير أساس نجاح عدة عروض تليفزيونية هيمنت على شاشات التليفزيون الأمريكية لسنوات في السبعينيات والثمانينيات.وتناولت أعماله قضايا اجتماعية منها العرق والإجهاض كانت نادرا ما تُعرض للنقاش على محطات التليفزيون في ذلك الوقت.