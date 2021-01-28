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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماتاريلا يبحث مع الأحزاب تشكيل حكومة إيطالية جديدة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:04 م
سيرجيو ماتاريلا
سيرجيو ماتاريلا
وكالات
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استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كويرينال اليوم، ممثلين عن الأحزاب البرلمانية الصغيرة لمناقشة تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة جوزيبي كونتي هذا الأسبوع من منصبه كرئيس للوزراء.

وقالت جوليا أونتربرجر رئيسة مجموعة المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي في مجلس الشيوخ بعد المحادثات: "نفضل حكومة ثالثة محتملة في عهد كونتي لأنه كانت لنا تجارب جيدة معه".

كما تدعم أجزاء مما يسمى مجموعة ميستو "المجموعة المختلطة" كونتي.

ومع ذلك، قالت الزعيمة السياسية المؤيدة لأوروبا إيما بونينو، إحدى ممثلات المجموعة: إنهم أشاروا إلى ماتاريلا بأنهم لا يريدون الاستمرار على هذا النحو وأنهم مستعدون لإجراء محادثات حول اختيار رئيس وزراء جديد.

وأجرى ماتاريلا مساء أمس الأربعاء محادثات أولية مع رئيسي مجلسي البرلمان بشكل فردي اللذين لم يكشفا عن تفاصيل تلك المباحثات.

ومن المقرر أن يجتمع ماتاريلا مع ممثلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الصغير "إيطاليا فيفا" أو" إيطاليا حية".

وقد كلف الرئيس بالبحث عن حكومة جديدة بعد استقالة كونتي يوم الثلاثاء الماضي.

وانهار تحالف كونتي الأصلي في 13 يناير الجاري، بسبب انسحاب حزب رينزي "إيطاليا فيفا"، نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.

وإذا لم يتم التوصل إلى أغلبية بعد المفاوضات الجديدة، فقد يدعو ماتاريلا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وقد يفيد ذلك في المقام الأول حزب فورزا إيطاليا( إيطاليا إلى الأمام) اليميني برئاسة ماتيو سالفيني الذي يأمل في الحصول على دعم كافٍ لتشكيل تحالف خاص به.

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