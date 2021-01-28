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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سيدة البحر» يفوز بجائزة الصقر الخليجي في مهرجان العين السينمائي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:52 م
مهرجان العين السينمائي
مهرجان العين السينمائي
وكالات
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فاز فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية شهد أمين بجائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة من مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة بدولة الإمارات.

كما حصد الفيلم جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو بالمهرجان الذي أسدل الستار على فعالياته أمس الأربعاء في قلعة الجاهلي بمدينة العين.

وفي المسابقة ذاتها حصل الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

وفي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم "ببن ب.ك" للمخرج الكويتي يوسف العبد الله فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن من البحرين.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم "أثل" للمخرجة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "النبتة" للمخرجة حمدة المدفع.

وفاز فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبد الله بجائزة مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" التي استحدثت هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في هذه المسابقة التي خصصت للمخرجين المقيمين بالإمارات لفيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب.

وكان مهرجان العين السينمائي قد أطلق دورته الثالثة يوم السبت الماضي بمشاركة أكثر من 80 فيلما في مختلف المسابقات والبرامج.

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