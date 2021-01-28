رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب
الخميس 28/يناير/2021 - 06:45 م
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقعا إلكترونيا يمكن للمتقدمين للحصول على شقق سكنية كاملة المرافق، التي تم طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يبحث الشباب والأسر من محدودي الدخل عن رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب.
وتترواح مساحة الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان ما بين 75 و90 مترا، وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ويوفر "الدستور" لقرائه رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك أرقام التليفون المتاحة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.
إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188
الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.
- يقوم بدفع الرسوم المطلوبة وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 250 جنيها.
- يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري السالف ذكره.
وتترواح مساحة الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان ما بين 75 و90 مترا، وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ويوفر "الدستور" لقرائه رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك أرقام التليفون المتاحة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.
رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب.يمكن للمواطنين الراغبين في البحث عن رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب، تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي (من هنا) ، لمعرفة كل ما هو خاص بشأن شقق الإسكان الاجتماعي، والواحدات المعروضة وأسعارها لمحدودي الدخل وكاملة التشطيب.
خطوات الاستعلام عن حالة الطلبلمعرفة طرق الاستعلام عن حالة الطلب على شقق الإسكان الإجتماعي؛ يجب تسجيل الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا)
إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188
الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعىويستطيع الراغبون في التسجيل الإلكتروني الخاصة بشقق وزارة الإسكان اتباع الخطوات التالي
- يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.
- يقوم بدفع الرسوم المطلوبة وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 250 جنيها.
- يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري السالف ذكره.
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- يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المتعلقة به الذي يريد الحصول على شقة سكنية مثل: الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني. وأخيرًا يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، ثم النقر على زر الحفظ.
- يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المتعلقة به الذي يريد الحصول على شقة سكنية مثل: الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني. وأخيرًا يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، ثم النقر على زر الحفظ.