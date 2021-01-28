رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب.

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- يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المتعلقة به الذي يريد الحصول على شقة سكنية مثل: الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني. وأخيرًا يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، ثم النقر على زر الحفظ.