رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب

الخميس 28/يناير/2021 - 06:45 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
طباعة
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقعا إلكترونيا يمكن للمتقدمين للحصول على شقق سكنية كاملة المرافق، التي تم طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يبحث الشباب والأسر من محدودي الدخل عن رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب.

وتترواح مساحة الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان ما بين 75 و90 مترا، وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ويوفر "الدستور" لقرائه رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك أرقام التليفون المتاحة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب.

يمكن للمواطنين الراغبين في البحث عن رابط صندوق التمويل العقارى وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب، تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي (من هنا) ، لمعرفة كل ما هو خاص بشأن شقق الإسكان الاجتماعي، والواحدات المعروضة وأسعارها لمحدودي الدخل وكاملة التشطيب.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

لمعرفة طرق الاستعلام عن حالة الطلب على شقق الإسكان الإجتماعي؛ يجب تسجيل الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا

إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188

الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

ويستطيع الراغبون في التسجيل الإلكتروني الخاصة بشقق وزارة الإسكان اتباع الخطوات التالي

- يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.

- يقوم بدفع الرسوم المطلوبة وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 250 جنيها.

- يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري السالف ذكره.

يهمك أيضًا | الإسكان تطرح 380 قطعة أرض بـخمسة مدن

- يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المتعلقة به الذي يريد الحصول على شقة سكنية مثل: الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني. وأخيرًا يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، ثم النقر على زر الحفظ.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية