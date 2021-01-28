رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: لقاح كورونا ضرورة ومكوناته غير محرمة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية اليوم، أن استعمال اللقاح ضد فيروس كورونا ضرورة، موضحة أن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية.

وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، إن التلقيح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدة أن اللقاح لا يسبب خطرا على صحة المواطن والأعراض المحتملة إثر استعماله هي اعراض عادية تحدث مع أي لقاح آخر.

شددت على أنه ينبغي العمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر التي تؤكد بأن استعمال اللقاح أمر ضروري وفق الترتيبات المعدة لذلك عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي وتأسيسا على مبدأ استناد الأحكام الفقهية إلى الخبرة العلمية المتخصصة، كما نص على ذلك علماء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا.

ودعت اللجنة في بيانها إلى التعاون مع الهيئات المشرفة على عمليات التلقيح واحترام الترتيبات والبرامج التي أعدتها لإنجاح العملية كما ينبغي، مشيرة إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية العلمية المعتمدة والموثوقة في أخذ المعلومات الطبية وفي معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه اللقاحات، مؤكدة أنه لا يصح الاعتماد على مصادر تتحدث "دون خبرة علمية ولا دراية فقهية" وتحاول التشكيك في الصلاحية الطبية للقاحات وتثير الشبهات وشكوكا في جواز استعمالها.

وذكر البيان أنه مع البدء في عملية التطعيم تجب مواصلة التدابير الوقائية التي يوصي بها المختصون خاصة إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد النظافة.

وأشادت اللجنة بقرار الرئيس عبدالمجيد تبون شراء اللقاح للشعب الجزائري، منوهة بالجهود الكبيرة المتواصلة التي تقوم بها الدولة الجزائرية لمواجهة هذه الجائحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. كيف حقق قانون الإجراءات الضريبية الجديد مصلحة المواطن؟

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صدور «نبضات» التجربة الشعرية الأولى للمترجمة شيرين الجوهري

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن