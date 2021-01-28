بعد إلقاء بلطجية مياه نار على وجهه.. وزيرة الصحة توجه برعاية مدير مستشفى المنشاوي

تواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بالغربية، للاطمئنان على صحته ومعرفة الحالة الصحية بعد تعرضه لحادث أليم على يد بلطجية.ووجهت سيادتها الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية له والتواصل الدائم لمعرفة تطورات الوضع والحالة الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.فيما تكثف أجهزة الأمن بالغربية، جهودها لتحديد هوية وضبط شخصين اثنين مجهولين، قاما بإلقاء ماء نار على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، مساء الأربعاء، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.