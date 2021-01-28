بعد طفلي أجا.. حكايات الاستجابة السريعة لمنظومة شكاوى «الوزراء»

لا يخفى على أحد أن منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء تقوم خلال الفترة الحالية بدور ضخم في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بعدما ظلت فترات طويلة تلقى بتلك الشكاوى في الأدراج دون أن يكون لها حل أو يسمتع لها أحد.وحاليًا تغير الأمر وأصبحت منظومة الشكاوى وتحديدًا الطبية التي تتبع مجلس الوزراء، ملجأ للكثير من المواطنين من أجل حل مشاكلهم أو معاونتهم على حلها، وكثير منهم تم علاجه على نفقة الدولة بسرعة واستجابة فائقة غير معهودة.ولعل آخر تلك الوقائع، حين تبنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حالة طفلي أجا «أحمد ويوسف» المصابين بمرض نادر، من قبل منظومة الشكاوى، وذلك استجابة لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار قصتهم على نطاق واسع.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اطمنوا بخصوص هذه الحالة تم التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع رئيس قسم جراحات التجميل بجامعة الأزهر".وأضاف: "وذلك من أجل فحص الحالتين يوم السبت القادم إن شاء الله، وسيتم التنسيق بإذن الله لنقلهما بسيارة إسعاف، وفي انتظار نتيجة الفحص، وعلى ضوئها سيتم التعامل المستقبلي في العلاج أو إجراء أي جراحات يحددها الكشف الطبي".ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى التي تتبنها منظومة الشكاوى في مجلس الوزراء، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي قصص وحكايات لمواطنون استنجدوا بمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء واستجابت لهم بالفعل وتم علاجهم.رجب العمدة، أحد المواطنين الذين استفادوا من منظومة الشكاوى الطبية، يقطن في محافظة الجيزة، وفي فبراير الماضي، كان ابنه يلهو فوق سطح المنزل مع أصدقاؤه وجيرانه، إلا أنه سقط من فوق السطح لتدهسه سيارة نقل كانت عابرة بالصدفة.قال والده: "أصيب ابني بكسر في الظهر وشروخ في الرأس ومنطقة الحوض، واحتاج إلى عملية جراحية حتى يستطيع السير على قدميه مجددًا، ولا يصاب بشلل، ولكنني لم استطع سداد مبلغ العملية بسبب ضيق الحال فكنت أريد أن يقوم بها على نفقة الدولة".تابع: "قمت بنشر صورته في المستشفى وقصته كاملة وتركت رقمي الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أمل أن أجمع تبرعات له ويخضع للعملية، ولكن فوجئت بتواصل مسؤول من منظومة الشكاوى الحكومية".استطرد: "أرسلت له التقارير الطبية وصورة ابني، وبعد يومين وجدت استجابة سريعة من المنظومة، وتم نقله إلى مستشفى الجيزة العام، وإجراء عملية جراحية له على نفقة الدولة ودون أن رسوم مني وتمت متابعة الحالة حتى تماثل للشفاء".تلقت لجنة الاستغاثات الطبية خلال عام 2020 أكثر من 850 استغاثة، 87 منها صدر قرار بعلاجها على نفقة الدولة ما بين جراحات وعمليات، بحسب الدكتور حسام المصري رئيس اللجنة، إلى جانب قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.المصري أشار لـ"الدستور" إلى أن اللجنة تحاول الاستجابة لكل الاستغاثات الطبية سؤال التي يتم انتشارها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التي تصل للجنة مباشر، موضحًا أنهم يستجيبون للأمراض النادرة وحاجة المواطنين للدم أو الأدوية.أَضاف: "أن الشكاوى تتنوع بين عمليات جراحية وجلدية وحروق وأطراف صناعية وعيون وزارعة قرنية، ورعاية مركز وغيرها، وتحاول اللجنة الاستجابة الفورية بقدر الإمكان لكل المواطنين كافة، وكان لها دور مشهود في 2020".حكاية آخرى بطلتها هي رحمة شقيقة أحمد فتح الله عشريني، يقطنان في محافظة بني سويف، وأحد المستفيدين من لجنة الشكاوى الطبية، حين كانت رحمة تلد طفلها الأول، وأعطتها الممرضة حقنة خاطئة أثناء الولادة.قال أحمد: "بعد مرور يوم على تلك الحقنة شعرت أختي بألم شديد وورم في تلك المنطقة، حتى علمنا من الطبيب أن الممرضة أعطتها حقنة خاطئة، وهي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية من أجل إزالة الصديد، حتى لا تتعرض لبتر في القدم".أضاف: "العملية كانت بمبلغ مالي ضخم، لذلك لجأت إلى كتابة شكوى لمجلس الوزراء ولم أكن اتوقع أن يتم التواصل معي بتلك السرعة للبت في الشكوي، بعد أيام قليلة تواصلت معانا لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، ونقلت الحالة إلى معهد ناصر في القاهرة، وقامت اللجنة بالمتابعة حتى تماثلت للشفاء".