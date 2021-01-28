لقاح سبوتنيك الروسي يصل الجزائر غدًا

تصل غدا الجمعة أولى شحنات لقاح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا إلى الجزائر، تمهيدا لبدء عملية التطعيم بعد غد السبت.وذكر التليفزيون الرسمي الجزائري مساء اليوم الخميس، أن أولى شحنات اللقاح الروسي سبوتنيك ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة، مضيفا أن عملية التلقيح ستبدأ بعد غد السبت في مستشفى البليدة.يذكر أن أغلب الإصابات بكورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وجه ببدء عملية التطعيم ضد كورونا خلال شهر يناير الجاري، حيث تعاقدت الجزائر على شراء اللقاحين الصيني والروسي.