«أمهات مصر»: تأخير إعلان تفاصيل امتحانات المدارس أدي لخلق الشائعات

استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إعلان وزير التعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والإمتحانات في 14 فبراير المقبل.وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلي للجامعات عقد اجتماعا منذ أيام وأعلن فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالإمتحانات والفصل الدراسي الثاني، وحسم الأمر للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، متسائلة: "لما ينتظر وزير التعليم اعلان التفاصيل في 14 فبراير؟ ولما يحير أولياء الأمور؟".وأوضحت عبير أن تأخر إعلان تفاصيل الإمتحانات والفصل الدراسي الثاني أدي لخلق الشائعات والبلبله علي صفحات السوشيال ميديا الأمر الذي يؤثر علي أعصاب أولياء الأمور، مناشدة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعلان تفاصيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن وليس لحين 14 فبراير، حتي يستعد لها الطلاب وأولياء الأمور.