فقدت والديها فهامت في الشوارع.. قصة الممثلة «المشردة» مروة محمد

أثار مشهد الممثلة الكومبارس مروة محمد، وهي مشردة في الشوارع، استغراب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بسبب وضعها الحالي غير المتزن.وتحدث مصدر بداخل نقابه المهن التمثيلية لـ"الدستور" حول الواقعة وقال إن مروة لا تنتمي للنقابة بل هي ضمن الكومبارس وهم لديهم شكل وواقع مغاير عن نقابتنا، إلا أنه علم أن مروة مرت بأزمة نفسيه بعد فقدان والديها الأمر الذي جعلها تترك المنزل وتعيش على الأرصفة بهذا الشكل الذي ظهرت عليه.ظهرت مروة في عدة أعمال فنية مختلفة في مشاهد قليلة لكن أبرزها كان ظهورها فبل 20 عاما في أحد مشاهد مسلسل عائلة الحاج متولي وهي ترقص في حفل عيد ميلاد الفنانة نورهان.