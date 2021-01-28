سوريا تدعم الصين ضد التدخل في شئونها

أكدت سوريا وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شئونها الداخلية لا سيما في إقليم "شينجيانج"، معربة عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسئوليها تجاهها.وجدد مصدر مسئول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس: تمسك سوريا بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانبها ضد أي محاولات للتدخل في شئونها الداخلية؛ بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في تايوان وهونج كونج وشينجيانج.