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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تطالب ألمانيا مقايضة رقائق أشباه الموصلات بلقاحات كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:57 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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طلبت تايوان من ألمانيا المساعدة في الحصول على لقاحات كوفيد- 19، وألمحت إلى أن جهودها الحالية لتعزيز إنتاج رقائق أشباه الموصلات - التي من شأنها أن تساعد شركات صناعة السيارات الألمانية - يمكن أن تكون دفعة أولى للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وانج مي-هوا، وزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية، اليوم، إنها اتصلت بتوماس برينس، المدير العام للبعثة الدبلوماسية الألمانية في تايوان، بشأن إمكانية الحصول على لقاحات كوفيد- 19 من ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية التايوانية أن وانج قال: إن برينس تعهد بإحالة الطلب إلى الحكومة الألمانية.

وعقدت وانج اجتماعا أمس الأربعاء مع أربع شركات كبرى لتصنيع الرقائق لأشباه الموصلات في تايوان، حيث اتفقوا على تحسين الإنتاج لصنع المزيد من الرقائق، التي تحتاجها شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة بشدة.

بالإضافة إلى الطلبات الأخيرة من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، تلقت وانج أيضا خطابا من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، يطلب فيه منها حث الشركات المصنعة على زيادة الإنتاج.

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