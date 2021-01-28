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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:22 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي،
محمد مهدي
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ترأس الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث الـ(26) بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث ورأفت شريعي، مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة.

قال مدير عام إدارة الدراسات العليا إن الجلسة بدأت بكلمة رئيس الجامعة التي رحّب فيها بوكلاء الكليات الست للدراسات العليا والبحث والتصديق على محضر الجلسة السابق وعرض جدول الأعمال.

أضاف أن مجلس اجتماع مجلس الدراسات العليا وافق على إلغاء قيد بعض الطلاب، كما وافق المجلس على النسخ المسلمة من الباحثين للماجستير والدكتوراه لمكتبات الكليات والجامعة.

فى نهاية الجلسة، قدم رئيس الجامعة الشكر لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحث على ما يقدموه من مجهود للارتقاء بإدارات الدرسات العليا، كما قدم الشكر لرأفت شريعي مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الوادى الجديد على ما يقدمه من مهام إدراية، بالتنسيق مع إدارات الكليات ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.
رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا
رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا
رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا
رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا

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