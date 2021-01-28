سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

يعد قصر الأميرة خديجة بمنطقة حلوان بمثابة تحفة معمارية، تم تسجيله بوصفه طرازًا معماريًا متميزًا عبر قوائم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.تشير الكاتبة سهير عبدالحميد عبر كتابها "قصور مصر" إلى أن الأميرة خديجة صاحبة القصر هي سليلة فرع من العائلة العلوية، لطالما أحس أنه الأولى بالعرش وكان دومًا الأكثر التصاقًا بالشعب رغبة في التقرب إليه وكسب وده، فهي سليلة فرع الأمير محمد عبدالحليم محمد علي الابن الأصغر للباشا، وقد كان الأجدر بالعرش من الخديو توفيق إلا أن الخديو إسماعيل نجح - من خلال محاولاته لدى الباب العالي - في حصر عرش مصر في أكبر أبنائه توفيق.وتلفت سهير عبدالحميد إلى أن "اللوحة التأسيسية على يمين الداخل من بوابة ذلك القصر تشير إلى أنه قدم كهبة من سمو الأميرة خديجة عباس حليم لوزارة الصحة التي أنشأت به مستشفى جراحــــــة العظام، وقد افتتح للعمل في 1362هـ 1943م وبعد ذلك بسنوات تحول القصر إلى مقر لرئاسة حي حلوان، وظل الحال على ما هو عليه حتى مطلع التسعينيات، حيث تركته رئاسة الحي إلى مبنى حديث بالجوار، وبقي القصر خاويًا".وتواصل حديثها "القصر مكون من طابق أرضي وطابق أول أشبه في تصميمه المعماري بطراز الكشك الياباني، وهو أحد القصور والفيلات القليلة الباقية في حي حلوان منذ التفت إليها الخديو إسماعيل بعد اكتشاف عيونها الكبريتية. وحلوان واحدة من أقدم مدن مصر، وكانت في الأصل مدينة فرعونية وفيها أول سد مائي في التاريخ بمنطقة «وادي حوف»، ولكنها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن مروان والي مصر من قبل الأمويين، وكان قد خرج من الفسطاط العاصمة متجهًا إلى الجنوب بعد أن دب الوباء في الفسطاط فأعجبته حلوان، واتخذها عاصمة مؤقتة وأنشأ بها الدور والقصور. وعندما توفي نقل منها إلى الفسطاط عن طريق النيل، وفيها ولد ابنه الخليفة الأموي خامس الراشدين عمر بن عبدالعزيز.واندثرت حلوان الأموية إلى أن أعاد بناءها الخديو إسماعيل كمدينة للاستشفاء مستغلًّا مياه عيونها الكبريتية، فبنى فيها قصره الشهير وخط الوزراء والأمراء والباشاوات القصور حوله.جدير بالاشارة أن قصر الأميرة خديجة تم تحويله إلى مركز ثقافي تابع لمكتبة الإسكندرية.