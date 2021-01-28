زادت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة دون المتوقع في ديسمبر، متأثرة على الأرجح بقفزة في أسعار المنازل.أفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، بأن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.6 بالمائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 842 ألف وحدة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات نوفمبر تشرين الثاني إلى 829 ألف وحدة من 841 ألفًا في التقرير السابق.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 1.9 بالمائة إلى معدل قدره 865 ألف وحدة في ديسمبر.قفزت المبيعات 15.2 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المبيعات 811 ألفًا في 2020، مرتفعًا 18.8 بالمائة عن 2019.وقفز متوسط سعر المنزل الجديد ثمانية بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر إلى 355 ألفًا و900 دولار، وبلغ عدد المنازل الجديدة في السوق 302 ألف الشهر الماضي، ارتفاعًا من 290 ألفًا في نوفمبر.