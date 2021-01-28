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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 06:08 م
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية إلى لبنان
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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة.

وجهزت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية، ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز (C130)، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان؛ لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، تصاحبها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية، الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر (قيادة وشعبًا وجيشًا).

وفى سياق متصل، نفذت وزيرة الصحة جولة تفقدية داخل المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان، كما أكدت استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والأزمات، كما أكد أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتي تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها من الدول العربية في مواجهة الأزمات والتحديات.
مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان
مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان

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