رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد على خط أسوان والصعيد
الخميس 28/يناير/2021 - 06:40 م
أحمد عاشورطباعة
يبحث الكثير من المصريين والأجانب عن رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد، لقضاء عطلة شتوية مميزة في أحد أجمل معالم مصر بوجه خاص وأجمل بقاع الأرض بوجه عام، والإستمتاع بالجو المعتدل في جنوب مصر ومشاهدة الأثار الفرعونية.
ويوفر «الدستور» لقراءه رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد حتى يتثنى لهم معرفة المواعيد وطرق الحجز إلى أسوان وجنوب مصر.
ومعرفة مواعيد القطارات من القاهرة والإسكندرية المتجهة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.
ثم تحديد الموعد المناسب للمسافر والضغط على حجز.
ويجب على المسافر استكمال باقي البيانات للرحلة.
- الجنسية
- نوع الرحلة
- عدد التذاكر
- المحطات
- الوجبة
- إضافة وجبة فطور
ثم بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية بعرض الفاتورة والسعر النهائي للتذكرة والضغط على كلمة احجز الأن.
مواعيد القطارات فى القاهرة والمحافظات
وفي حالة اختيار أكثر من تذكرة تظهر نافذة بها نموذج بملئ بيانات المرافقين.
الخطوة السادسة والأخيرة والتي بعدها تظهر طباعة التذاكر التي تم حجزها.
- قطار رقم 86 قيام الساعة 7:45 مساءآ من القاهرة.
- قطار رقم 82 قيام الساعة 9:10 مساءا من الجيزة.
- قطار رقم 84 السياحي قيام الساعة 7:20 مساءآ
- قطار رقم 83 قيام من أسوان الساعة 4:20 مساءآ.
- قطار رقم 87 قيام الساعة 5:15 مساءا من أسوان.
- قطار رقم 85 السياحي قيام الساعة 8:20 مساءآ من أسوان. التشغيل حسب مشغوليه الحجز.
الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 400 جنيه.
- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.
الأسعار على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيها.
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.
- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.
ويوفر «الدستور» لقراءه رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد حتى يتثنى لهم معرفة المواعيد وطرق الحجز إلى أسوان وجنوب مصر.
رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيديمكن للمسافرين الدخول إلى رابط حجز قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد، "من هنا"
ومعرفة مواعيد القطارات من القاهرة والإسكندرية المتجهة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.
ثم تحديد الموعد المناسب للمسافر والضغط على حجز.
ويجب على المسافر استكمال باقي البيانات للرحلة.
- الجنسية
- نوع الرحلة
- عدد التذاكر
- المحطات
- الوجبة
- إضافة وجبة فطور
ثم بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية بعرض الفاتورة والسعر النهائي للتذكرة والضغط على كلمة احجز الأن.
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مواعيد القطارات فى القاهرة والمحافظات
وفي حالة اختيار أكثر من تذكرة تظهر نافذة بها نموذج بملئ بيانات المرافقين.
الخطوة السادسة والأخيرة والتي بعدها تظهر طباعة التذاكر التي تم حجزها.
أسعار قطار النوم ومواعيدهوتوفر الدستور لقرائها أسعار قطار النوم ومواعيده للمحافظات المختلفة في صعيد مصر
مواعيد قطار النوم من القاهرة للأقصر وأسوان:
- قطار رقم 86 قيام الساعة 7:45 مساءآ من القاهرة.
- قطار رقم 82 قيام الساعة 9:10 مساءا من الجيزة.
- قطار رقم 84 السياحي قيام الساعة 7:20 مساءآ
المواعيد من أسوان للأقصر والقاهرة:
- قطار رقم 83 قيام من أسوان الساعة 4:20 مساءآ.
- قطار رقم 87 قيام الساعة 5:15 مساءا من أسوان.
- قطار رقم 85 السياحي قيام الساعة 8:20 مساءآ من أسوان. التشغيل حسب مشغوليه الحجز.
الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.
- الكابينة المزدوجه بمبلغ 400 جنيه.
- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.
الأسعار على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيها.
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.
- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.