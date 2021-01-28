رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيد 10 كيلو طرق ترابية بالجليدر في مطروح (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 05:55 م
تمهيد طرق ترابية
تمهيد طرق ترابية
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تمهيد 10 كيلو تقريبًا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بمنطقة الإمام مالك، وجار العمل بمناطق الكيلو 2 و4 وخلف موقف الأتوبيسات من خلال الجليدر لحين رصف هذه المناطق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

أضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات محافظ مطروح بتمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكّها لتصبح الشوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.

أشار جاب الله إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ستساهم في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية والتاكسي والسيرفيس للعزب التي لم تدخلها من قبل، وانتهاء لمعاناة الأهالي بالمناطق عند حدوث كارثة بصعوبة التحرك بسهولة لإنقاذ حياة المواطنين في حالات الطوارئ.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان التي بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.

موضوعات متعلقة

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

بالأرقام.. كيف حقق قانون الإجراءات الضريبية الجديد مصلحة المواطن؟

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

افتتاح مبادرة «صنايعية مصر» بثقافة القليوبية