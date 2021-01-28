تمهيد 10 كيلو طرق ترابية بالجليدر في مطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تمهيد 10 كيلو تقريبًا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بمنطقة الإمام مالك، وجار العمل بمناطق الكيلو 2 و4 وخلف موقف الأتوبيسات من خلال الجليدر لحين رصف هذه المناطق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.أضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات محافظ مطروح بتمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكّها لتصبح الشوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.أشار جاب الله إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ستساهم في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية والتاكسي والسيرفيس للعزب التي لم تدخلها من قبل، وانتهاء لمعاناة الأهالي بالمناطق عند حدوث كارثة بصعوبة التحرك بسهولة لإنقاذ حياة المواطنين في حالات الطوارئ.وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان التي بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.