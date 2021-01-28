الخطوط الجوية الأمريكية تخسر 8.9 مليار دولار بأزمة كورونا 2020

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن خسارتها حوالي 8.9 مليار دولار لعام 2020؛ نظرا لانخفاض حركة السفر الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية دوج باركر- في بيان أوردته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "إن نتائجنا المالية خلال الربع الرابع من العام تُنهي أكثر السنوات تحديًا في تاريخ شركتنا".وأضاف أنه على الرغم من أن الخطوط الأمريكية نقلت أكبر عدد من المسافرين خلال 2020، عن أي شركة أخرى، لكنها خفضت معدل الحرق النقدي اليومي إلى حوالي 30 مليون دولار في الربع الرابع، انخفاضا من حوالي 100 مليون دولار في أبريل.. مُعربا عن ثقته في تعافي إيرادات الشركة خلال العام الجاري.