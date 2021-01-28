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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط الجوية الأمريكية تخسر 8.9 مليار دولار بأزمة كورونا 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 06:14 م
الخطوط الجوية الأمريكية
الخطوط الجوية الأمريكية
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أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن خسارتها حوالي 8.9 مليار دولار لعام 2020؛ نظرا لانخفاض حركة السفر الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية دوج باركر- في بيان أوردته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "إن نتائجنا المالية خلال الربع الرابع من العام تُنهي أكثر السنوات تحديًا في تاريخ شركتنا".

وأضاف أنه على الرغم من أن الخطوط الأمريكية نقلت أكبر عدد من المسافرين خلال 2020، عن أي شركة أخرى، لكنها خفضت معدل الحرق النقدي اليومي إلى حوالي 30 مليون دولار في الربع الرابع، انخفاضا من حوالي 100 مليون دولار في أبريل.. مُعربا عن ثقته في تعافي إيرادات الشركة خلال العام الجاري.

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