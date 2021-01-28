القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الشمالى

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتى تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلًا على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى.