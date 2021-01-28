رفع 65 طن مخلفات من مدخل «صفط تراب» بالغربية

نفّذت الوحدة المحلية لقرية صفط تراب بالغربية حملات نظافة وتطهير للمجاري المائية؛ استعدادًا لإطلاق حملة (صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة) التي تنفذها وزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك.وتم تنفيذ الحملة، بالتنسيق بين مركز ومدينة المحلة الكبرى ومديرية الري بالغربية على مدار الأسبوع الحالي والتي تضمنت تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية باستخدام المعدات لرفع 65 طنا من مخلفات القرية، كما قام قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.في سياق متصل، قامت مديرية الري بتطهير المصرف باستخدام حفار هندسة صرف غرب المحلة الكبرى ورفع المخلفات الناتجة عن عملية التطهير بإجمالي 8 أطنان ناتج تطهير، وما زالت أعمال رفع المخلفات وتجميل القرية مستمرة.