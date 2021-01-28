رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 65 طن مخلفات من مدخل «صفط تراب» بالغربية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:54 م
رفع طن مخلفات
رفع طن مخلفات
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
طباعة
نفّذت الوحدة المحلية لقرية صفط تراب بالغربية حملات نظافة وتطهير للمجاري المائية؛ استعدادًا لإطلاق حملة (صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة) التي تنفذها وزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك.

وتم تنفيذ الحملة، بالتنسيق بين مركز ومدينة المحلة الكبرى ومديرية الري بالغربية على مدار الأسبوع الحالي والتي تضمنت تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية باستخدام المعدات لرفع 65 طنا من مخلفات القرية، كما قام قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.

في سياق متصل، قامت مديرية الري بتطهير المصرف باستخدام حفار هندسة صرف غرب المحلة الكبرى ورفع المخلفات الناتجة عن عملية التطهير بإجمالي 8 أطنان ناتج تطهير، وما زالت أعمال رفع المخلفات وتجميل القرية مستمرة.

موضوعات متعلقة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق