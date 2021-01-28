الإصابات تخطت الـ3 آلاف يوميًا.. دول دخلت في الموجة الثالثة لكورونا

كورويا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

اليابان

ماليزيا

ينقسم العالم الآن إلى ثلاثة أقسام، دول لازالت في ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ودول تخطت الموجة الثانية، ودول أخرى دخلت في الموجة الثالثة والأعنف من الوباء العالمي، والتي لم تظهر ماهيتها إلى الآن.وكل يوم يضاف إلى قائمة الموجة الثالثة دول أخرى جديدة، أغلبها في القارة الأوروبية، وباتت أغلب التوقعات من المؤسسات الصحية العالمية تتوقع بأن تكون القارة العجوز هي منبع الموجة الثالثة من فيروس كورونا ومن ثم ينتقل إلى دول العالم.واتساقًا مع ذلك، فكان آخر الدول التي لحقت بركب الموجة الثالثة من فيروس كورونا هي إسبانيا، حيث أعلنت عالمة الفيروسات مارجريتا ديل رئيسة المجلس القومي للبحوث الأسباني، أن أوروبا تستعد لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع وصول الشتاء والطقس البارد مع إغلاق النوافذ.وقالت ديل أن بلادها بدأت في الموجة الثالثة موضحة: "كان علينا أن ننهى الموجة الثانية بشكل أوضح لمواجهة الموجة الأصعب، الآن، هى الثالثة التى تبدأ بالشتاء، حيث ينتقل الفيروس بشكل أكبر، ولقد بدأنا القيام بأنشطة أقل بكثير فى الهواء الطلق وهو ما يثير القلق".ولم تكن أسبانيا هي الدولة الوحيدة التي دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ولكن سبقتها عدد من الدول، فما هي أوضاع تلك الدول بعد دخول الموجة الثالثة؟ والتعداد الخاص بالإصابات والوفيات لديها ذلك ما ترصده "الدستور" في التقرير التالي.كانت أولى الدول التي أعلنت عن دخولها الموجة الثالثة من فيروس كورونا هي كوريا الجنوبية، فخلال الأسبوع الماضي أعلنت السلطات الصحية أن الموجة الثالثة من كوفيد-19 ضربت البلاد وتنتشر سريعًا.وقال المسؤول الصحي "يون تيه هو"، إن العاصمة سول تشهد حوالي 900 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة إلى حدوث إصابات في أماكن أخرى، وتسجل كورويا الجنوبية يوميًا قرابة ألف إصابة بعضهم من الوافدين من الخارج وإصابات آخرى محلية.ودخلت كذلك أمريكا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، إذ أطلقت الأسبوع الماضي بيانا تحذيريا للحرس الوطني الأمريكي، أثار ذعرًا بين الأمريكيين في الولايات المتحدة، بسبب تضمنه رسالة تحذيرية لاتباع الإجراءات الوقائية وإعلان الإغلاق على مستوى البلاد جراء الموجة الثالثة التي ضربت البلاد.وذكرت جامعة جونز هوبكنز إن الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في البلاد تقترب من كسر حاجز الـ4 آلاف حالة يوميًا، وأن أمريكا شهدت خلال يوم الخميس الماضي زيادة بواقع 188952 إصابة و3955 حالة وفاة، مقابل 178255 إصابة و4229 وفاة تم تسجيلها يوم الأربعاء.ووفقًا للجامعة فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل صدارة دول العالم في إصابات كورونا سجلت إجمالي إصابات بالجائحة 24 مليونًا و633805، منها 410383 حالة وفاة.وكذلك بريطانيا بدأت فيها الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الماضي أن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت في بريطانيا ووصلت إلى دول أخرى في الأشهر الأخيرة قد تكون أكثر فتكا.وأوضح أنها معدية، وأن بريطانيا تشهد الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس والتي ستكون أكثر فتكًا من الموجتين الأولى والثاني، وتأمل البلاد عودة الوضع إلى طبيعته في وقت لاحق هذا العام بفضل أكبر برنامج تطعيم في تاريخها بدأ الشهر الماضي، وسجلت بريطانيا بالأمس 25،308 حالة إصابة جديدة و11،452 حالة وفاة.وفي 1 يناير العام 2021 ضربت محافظات اليابان موجة ثالثة عنيفة، وراحت تنتشر بين المدن والشوارع، وتزايد من أعداد الإصابات كل يوم، وفرضت الحكومة هناك إجراءات مشددة في أنحاء الدولة، حيث أعلنت السلطات اليابانية تأجيل افتتاح مدينة ملاهى نينتندو مرة أخرى بسبب الموجة الثالثة.وكان آخر تعداد أعلنت عنه اليابان أمس، تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 377 ألفًا وسبع حالات، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن السلطات رصدت أيضا 72 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 5383 حالة وفاة.ولحقت ماليزيا بركب الدول التي دخلت الموجة الثالثة، حيث أنه في مطلع الشهر الجاري صرح نور هشام عبد الله، مدير عام الصحة الماليزية، بأن بلاده دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مناشدًا الشعب بالعمل سويًا لكسر سلسلة انتشار تفشي عدوى الوباء العالمي.كما قررت وزارة التعليم الماليزية منذ أسبوعين، إغلاق المدارس بمراحلها التعليمية، حتى انتهاء الفصل الدراسي من العام، للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين مؤخرًا.