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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«ملحمة الوطنية والصمود».. محاضرة بثقافة بورسعيد

الخميس 28/يناير/2021 - 05:49 م
محاضرة بثقافة بورسعيد
محاضرة بثقافة بورسعيد
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث أقامت مكتبة 6 أكتوبر العامة محاضرة عن "عيد الشرطة" حاضرها أسامة المصري تحدث فيها عن الاحتفال يوم 25 يناير من كل عام تحية لكل رجال الشرطة الذين قدموا أسمى ملحمة وطنية لصمودهم على الموقف الذى يحسب لهم في تاريخ مصر.

وكانت الواقعة فى الإسماعيلية حين طلب من الضباط وجنود الشرطة الاستسلام للمحتل الذى دخل بلادنا منذ عام 1882 وحاولنا إخراجهم بشتى الطرق، وحدثت معاهدة 1963 التى كانت أهم بنودها أن يتحدد وجود الإنجليز فى منطقة القناة، مما أدى إلى نشأة المقاومة والإحساس بالتحرر مثلما حدث فى فرنسا وكثير من دول العالم، وأن مصطفى النحاس رئيس الوزراء بدأ بالتحرك نظرا لخطورة الموقف، فطلبوا من ضباط وجنود قسم الشرطة فى الإسماعيلية أن يسلموا القسم والأسلحة إلا أنهم رفضوا واستبسلوا فى الدفاع عن القسم، حتى استشهد منهم 57 وجرح منهم 73، فاشتعلت مصر كلها حتى قيام الثورة فى 23 يوليو بعد ستة أشهر من تاريخ الواقعة التى كتبت بحروف من نور يضىء جبهة كل جندى وضابط.

قدم بيت ثقافة النصر عرضا لكتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للدكتور ميلاد حنا، ناقشه الكاتب الصحفي سيد بكري، الذي أشار إلى أنه يعد أحد الكتب المهمة التى تناولت بالشرح والتحليل سمات الشخصية المصرية وتأثرها بالجغرافيا والتاريخ، كما تناول الكاتب فكرة الأعمدة السبعة المؤثرة فى تكوين الشخصة المصرية، حيث إن هناك ثلاثة أعمدة مرتبطة بالجغرافيا وأربعة أعمدة مرتبطة بالتاريخ، وأعدت مكتبة طفل حديقة الأمل مسابقة في المعلومات العامة بعنوان "اختبر معلوماتك" إعداد سمية عبد الرازق، كما قدمت مكتبة السلام البحري الموهوب الصغير في الإلقاء الموهوبة لينا محمد عاطف.

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