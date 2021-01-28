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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يلتقي السيستاني في العراق مارس المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 06:13 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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قال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، الخميس، إن البابا فرنسيس سيعقد لقاءً تاريخيًا مع آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، خلال زيارته للبلاد في مارس.

وتأتي أول زيارة لأحد بابوات الفاتيكان للعراق وسط تدهور الأوضاع الأمنية في بعض مناطقه، وبعد وقوع أكبر تفجير انتحاري في بغداد منذ ثلاث سنوات.

وأعلن البطريرك الكلداني، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في مؤتمر صحفي، برنامج الزيارة المقررة بين الخامس والثامن من مارس، قائلًا: إنها ستشمل إقامة قداديس في بغداد وأربيل، بشمال العراق.

ومن المقرر أن يزور البابا مدينة الموصل التي كانت معقلًا لتنظيم داعش الإرهابي والتي تعيش فيها أقلية مسيحية كبيرة، وكذلك مدينة أور القديمة جنوب العراق التي يُعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم.

وقال البابا فرنسيس، في مقابلة بُثت في العاشر من الشهر الجاري، إن زيارته للعراق قد تلغى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الاستعدادات جارية على ما يبدو، ومنها تطعيم المشاركين المحتملين بلقاحات كوفيد-19.

وسيجري فرنسيس محادثات مع السيستاني، 90 عامًا، إحدى أهم الشخصيات الشيعية في العراق وخارجها.

وللسيستاني عدد هائل من الأتباع بين أغلبية العراق الشيعية ولديه تأثير كبير على السياسة والرأي العام.. وتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات حرة بعد الاطاحة بصدام حسين بناء على فتاواه، التي حشدت كذلك الدعم لقتال الدواعش في 2017، وأطاحت بالحكومة العراقية في مظاهرات حاشدة عام 2019.

وسبق أن زار البابا فرنسيس دولا ذات أغلبية مسلمة، من بينها تركيا والأردن ومصر وبنجلاديش وأذربيجان والإمارات والأراضي الفلسطينية، بهدف الدعوة للحوار بين الأديان.

ويحاول العراق التعافي من الدمار الذي تسببت فيه المعارك التي خاضها لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن أزمة اقتصادية بعد انخفاض حاد في أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19.

وتسكن طوائف مسيحية العراق منذ قرون، وفر مئات الآلاف من المسيحيين من العنف الطائفي بعد سقوط صدام حسين أو اضطروا للخروج عندما استولى داعش على مناطق شاسعة في شمال البلاد عام 2014، لكن مئات الآلاف ظلوا أيضًا في العراق، وهم مقسمون لعدة طوائف أكبرها الكلدانية الكاثوليكية التي تمارس شعائر سريانية قديمة وتدين بالولاء لبابا الفاتيكان.

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