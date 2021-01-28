رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الخميس 28/يناير/2021 - 07:01 م
جمارك دمياط
جمارك دمياط
راندا التوني
طباعة
تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، وبناء على إخبارية سرية رقم 184 لسنة 2021 بالاشتباه مشمول البيان الجمركى فى رقم 859 لسنة 2020 صادر نهائي جمرك دمياط، باسم شركة ا. ب. ل، والصنف المصدر طبقا لإقرار صاحب الشأن ومستنداته عبارة عن 20 كرتونة شريط (كالدينور بلاستر لاصق) بوزن 200 كيلوجرام مصدرة لدولة نيجيريا.

وتم تشكيل لجنة، وبالفحص تبين وجود أصناف مخالفة لم تدرج بالمستندات، ولم يتم الإقرار عنها من قبل صاحب الشأن، عبارة عن كمية من الأدوية البشرية المتنوعة منها 46 كرتونة بكل منها 50 علبة بكل منها 12 كيس يورسفلين فوار بوزن 50 جراما، بالإضافة لـ21 علبة من نفس الصنف بكل منها 12 كيسا، و20 كرتونة بكل كرتونة 30 علبة معدنية بها اسبرای مضاد حيوي بوزن 150 جراما داخل الحاوية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 101 ألف و570 جنيها.

وطلبت الشركة التصالح والتنازل عن المضبوطات، وتم سداد التعويض بموجب القسيمة الجمركية رقم ۹۵۵۹۷. 

وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2021.

موضوعات متعلقة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية