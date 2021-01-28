وزير الداخلية الألماني عن قيود السفر: ألمانيا لن تصبح سجنًا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أنه لا يطمح إلى فرض حظر عام على الرحلات الخارجية في إطار مكافحة جائحة كورونا.وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الخميس، إن ألمانيا لن تصبح "سجنًا".وتابع زيهوفر أن القانونيين في الوزارة يرون أن هناك عوائق "كبيرة للغاية" أمام مثل هذه الخطوة على صعيد القانون الدستور، وأكد أن "الأمر لا يتعلق بحظر السفر".وكان زيهوفر صرح للصحيفة أول أمس الثلاثاء، بأن الحكومة تدرس "تخفيض النقل الجوي إلى ألمانيا إلى ما يقرب الصفر"، لكنه عاد وأعلن صباح اليوم أن هذا الأمر يتعلق فقط بالدول التي ظهرت بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا وهي حتى الآن بريطانيا وايرلندا والبرتغال وجنوب افريقيا والبرازيل" لكن من الممكن إضافة المزيد إليها كل يوم".أضاف زيهوفر أنه في الوقت الذي يتم فيه الإثقال على الناس بالكثير من التكليفات في ألمانيا (لمكافحة الجائحة)، فإنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج الذي لا يحرك ساكنا حيال دخول طفرة خطيرة للفيروس إلى ألمانيا.