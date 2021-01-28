رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«إنتي الميس».. مبادرة للأمهات وأطفالهم للدراسة بالمنزل في ظل كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:32 م
مبادرة للأمهات وأطفالهم
مبادرة للأمهات وأطفالهم للدراسة بالمنزل
نور أيمن
طباعة
تعرض العالم أجمع منذ أكثر من عام لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي كانت جديرة بتغيير العالم كليا وانقلابه رأسا على عقب، ولكن في ظل هذا الوباء خرجت بعض النماذج الإيجابية بمبادرات تساعد في الدراسة من المنزل في ظل الأزمة الحالية.

عملت نهي مجدي صاحبة الـ29 عاما والتي تعمل معلمة لرياض الأطفال، على تقديم مبادرة تساعد خلالها الأطفال والأمهات بعد إيقاف الدراسة كليا، وحصلت على لقب "ميس العيال".

وقالت لـ"الدستور"، إنها تخرجت من الكلية وبدأت بالعمل في مجال تعليم الأطفال لحبها الشديد لهم، وحصلت أكثر من مرة على لقب المعلمة المثالية في عمر صغير، موضحة أن فكرة المبادرة جاءت بسبب أزمه كورونا منذ الموجة الأولى، حيث بدأت الأمهات بالتذمر، قائلة: "الأمهات بدأت تكلمني إن الأطفال مش عارفين يذاكروا لهم ولا الأم عارفة تتعامل مع ابنها إزاي".

ظهرت فئة كبيرة من الأمهات عبر السوشيال ميديا تفتقر لقدرة التعامل مع الأبناء بعد جلوسهم في المنزل لساعات طويلة دون الذهاب لحضانة أو مدرسة.

وبدأت نهى في تنفيذ فكرتها بتوجيه نصائح وتقديم أنشطة تساعد الأمهات في تنميه مهارات الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبالتزامن مع بدا الموجة الثانية والعودة للحجر المنزلي مرة ثانية سعت من جديد خلف توسيع نطاق مبادرتها "أنتي الميس" نفذت قناة عبر اليوتيوب وبدأت في تقديم فيديوهات.

وتابعت أنها تركز في فيديوهاتها على تقديم طرق للتعامل مع شريحة الأطفال من عمر ٣ أعوام حتى ٨ أعوام، وتقدمها بنظام الحكي بشكل قصصي لاستيعاب الاطفال لها بسهولة.

وتهدف المبادرة لتنمية ذكاء الأطفال وتعريف الأمهات بأنماط وطرق التدريس المناسبة، ولذلك أطلقت على المبادرة اسم "انتي الميس"،

وتقدم ذلك من خلال عمل قصص متحركة بالصلصال، قائلة: "أنا اللي بشكل وبحرك الصلصال والقصص تحمل قيم معينة زي مكان بنعلمهم في المدرسة فحبيت أعوض الحتة دي لأننا تربية قبل ما يكون تعليم".

واختتمت أن العديد من الأمهات يتواصلن معها لمعرفة نمط ذكاء أولادهم سواء بصري أو سمعي أو حركي أو بيئي أو اجتماعي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية