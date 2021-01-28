ميليشيات تركيا تقتل 6 سوريين في حلب وإدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 6 مدنيين سوريين من بينهم طفلان وسيدة على يد القوات التركية بظروف مختلفة، ضمن محافظتي حلب وإدلب، وذلك منذ بداية شهر يناير الجاري.وأشار المرصد السوري في بيان مساء اليوم إلى إنه في الـ 24 من يناير، وثّق استشهاد شاب من أبناء قرية رسم صهريج بريف حلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان ومواطنة جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة بريف حلب الشمالي بتاريخ 23 يناير الجاري، وفي الـ 27 من الشهر ذاته، قتل شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية قرب الشريط الحدودي مع تركيا.