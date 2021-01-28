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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جلسة مشحونة.. «تبادل الأسرى» مع حماس يثير الغضب داخل الكنيست

الخميس 28/يناير/2021 - 06:06 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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كشفت قناة الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن لجنة الخارجية والأمن لديها عقدت جلسة هامة بشأن الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، أمس الأربعاء.

وأوضحت قناة الكنيست الإسرائيلي أن الجلسة شارك فيها ممثلون عن عائلتي الجنود الإسرائيليين الأسرى هدار جولدين وأورون شاؤول، وكانت أجواؤها مشحونة بشأن عدم إعادتهم من قطاع غزة منذ أسرهم عام 2014.

وقال أوفيك شاؤول شقيق أورون: "لقد انتظرنا 2388 يومًا حتى يعود أخي من الأسر، ذهب أورون للحرب وتم أسره، وبعد الحرب من المفروض أن تعقد صفقة تبادل الأسر، وهذا ليس مصطلحًا سيئًا، لا يمكن إعادة أورون وهدار إلا من خلال صفقة تبادل أسرى، وليس المقايضة بالمساعدات الإنسانية مثل التطعيمات وتحلية المياه والميناء".

وتابع: "أنتم تحاولون بطريقة مقايضة المتطلبات الإنسانية منذ نحو 6 سنوات ونصف، وهذا لن يجعلهم يعودون حتى بعد 700 عام، إذا كنتم تريدون حقًا عودتهم إلى إسرائيل فإن صفقة تبادل الأسرى هي الحل الوحيد".

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