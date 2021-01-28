إحالة أجنبية للجنايات بتهمة جلب أقراص ومواد مخدرة بالغردقة

أحال المستشار علاء فرج، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، سيدة تحمل جنسية دولة أوربية للجنايات لمحاولتها تهريب وجلب أقراص مخدرة وكوكايين بـ4 ملايين جنيه عبر مطار الغردقة الدولي.كانت جمارك مطار الغردقة قد ضبطت محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بحوزة سائحة أجنبية، وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولى، من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.