رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الداخلى اللبنانى: تعرضنا لاعتداءات بـ300 قنبلة مولوتوف و3 يدوية حربية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أن قواته تعرضت لاعتداءات مكثفة من قبل المتجمهرين في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) طيلة يوم أمس، انطوت على رمي 3 قنابل يدوية حربية وأكثر من 300 قنبلة مولوتوف، على نحو أدى إلى إصابة 41 عنصرا شرطيا ما بين ضباط وجنود، مشددا على أن القوات استخدمت حق الدفاع المشروع عن النفس لحماية أرواحهم.

وتشهد مدينة طرابلس احتجاجات ومظاهرات قوية مستمرة منذ 4 أيام تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واعتراضا على استمرار قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يفاقم الأزمات الاجتماعية.

وأشارت قوى الأمن الداخلي- في بيان اليوم- إلى أن بعض المشاركين في مظاهرات مدينة طرابلس، هم من بدأوا التصعيد عصر أمس، من خلال رشق القوى الأمنية المكلفة بحماية سراي طرابلس الحكومي بالحجارة، وإضرامهم النيران في غرفة حراسة السراي وبوابة التفتيش باستخدام مادة البنزين.

وأكدت أن المتجمهرين أقدموا على اقتلاع البوابة الرئيسية لمقر سراي طرابلس الحكومي، وتحطيم أعمدة الإنارة وخلع باب جراج قصر العدل (مجمع المحاكم) واستخدام كميات هائلة من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة ضد العناصر الأمنية التي ردت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد عناصر الشغب ومنعهم من اقتحام السراي.

وأوضحت أن نحو 200 شخص من المتظاهرين أقدموا في تمام الساعة الـ 8:45 من مساء أمس على اقتحام السراي، ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والسيارات المتوقفة بداخل ساحة الانتظار الملحقة بالمبنى، الأمر الذي اضطرت معه قوة التأمين إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لإخراجهم.

وأشارت إلى أن القوى الأمنية تعرضت أيضا للاعتداء بـ3 قنابل يدوية حربية "روسية الصنع"، انفجرت منها قنبلتان على نحو أدى إلى إصابة عدد من الضباط والعناصر الأمنية وتضرر مجموعة من السيارات.

وأكدت الشرطة اللبنانية أن القوى الأمنية المكلفة بحماية سراي طرابلس الحكومي، قامت بالإجراءات التصاعدية وفقا للقانون للدفاع المشروع عن النفس والحياة والأماكن التي يقومون بحراستها، عبر إطلاق النار في الهواء لتحذير المتظاهرين وتفريقهم، ومع إصرار بعض العناصر على الهجوم على السراي، اضطرت القوة إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، لافتة إلى أنه تزامن مع ذلك الأمر جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السراي.

وشددت قوى الأمن الداخلي على أنها ليست الجهة المسئولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وخاصة مدينة طرابلس، وأنها تمثل مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، الضمانة للاستقرار في هذه المرحلة المصيرية والحساسة من عمر البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كيف حقق قانون الإجراءات الضريبية الجديد مصلحة المواطن؟

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

افتتاح مبادرة «صنايعية مصر» بثقافة القليوبية