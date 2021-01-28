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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش «التراث الشعبي والموروثات» في سهرة بمنفلوط

الخميس 28/يناير/2021 - 05:29 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الثقافية والفكرية بفرع ثقافة أسيوط، قدم بيت ثقافة منفلوط سهرة فى دوار العمدة.

حيث بدأت فعاليات السهرة بكلمة ترحيبية للشاعر بهاء توفيق والذي قدم الشكر للأدباء والشعراء المشاركين بها، وأكد أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات، كما أضاف توفيق أن الثقافة هي أساس الموروث الشعبي والثقافي وهي المؤرخ الحقيقي له.

تضمنت السهرة ندوة ثقافية حول التراث الشعبى فى القرية المصرية حاضرها شعبان المنفلوطي الذى تحدث عن التراث الشعبى المعنوى والمادى وما يحتويه من قيمة عظيمة تعد بمثابة هوية ثقافية للشعب المصري، وأضاف الدكتور محمود فرغلى لمحات من مفهوم الموروث الشعبى للإنسان المصرى والذى تناول أشكال الموروثات الشعبية الشفاهية والفنية والابداعية فى المجتمع المصرى والتى لا تنفصل عن ثقافته، وكيف أثرت فى الإنسان عبر العصور المختلفة وارتبطت به فى جميع المناسبات والأعمال، بجانب ملتقى أدبي تضمن أمسية شعرية قدمها نخبة من كبار أدباء الصعيد منهم محمد ابو شناب رئيس مجلس إدارة نادى الأدب بمنفلوط والشاعر مصطفى احمد والشاعر احمد عبد الحميد تباري فيها الشعراء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتمت السهرة ببعض الفقرات الفنية استعرض فيها المواهب الأدبية الشابة والغناء.

انطلقت أولى أيام فعاليات ورشة "سنة جديدة وأطفال سعيدة" والتي تقدمها مكتبة صلاح شريت بريفا بمقر جمعية قباء بريفا وتستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من ٢٥ يناير وحتى ٢٧ يناير ٢٠٢١ م، بدأت فعاليات الورشة الفنية للأطفال بتقديم نبذة مختصرة عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وقدمتها الفنانة رانيا عاطف، ثم قدمت مجموعة من الرسومات البسيطة وتم التعبير عن الزهور والحيوانات وبعض الأشكال الفنية المتميزة.

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