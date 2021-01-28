جونسون يزور اسكتلندا للدفاع عن وحدة المملكة المتحدة

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، اسكتلندا التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها بسبب بريكست وإدارة الوباء، للتأكيد على أهمية وحدة المملكة المتحدة.وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات محلية يبدو الاستقلاليون الأوفر حظا للفوز فيها، تم استقبال رئيس الحكومة المحافظ الذي يعارض بشدة إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في المقاطعة.ولا تنظر رئيسة حكومة اسكتلندا الناشطة الاستقلالية في الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، بارتياح إلى هذه الزيارة معتبرة أنها غير مناسبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشار وباء كوفيد- 19.واعتبرت أن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة وليست "ضرورية" بينما يُطلب من السكان البقاء في منازلهم.. وقالت الأربعاء: "من واجبنا كقادة أن نكون قدوة".لكن المتحدث باسم جونسون يرى أنه من "الجوهري" أن "يذهب رئيس الوزراء لرؤية الشركات والمجتمعات والأفراد" رغم الإغلاق الساري.وبدأ جولته في غلاسكو بزيارة مختبر في مستشفى جامعة الملكة إليزابيث، حيث يتم تحليل فحوصات فيروس كورونا، ومركز تطعيم، مرتديًا زيا واقيا ويضع قفازات.وفي ظل ما تواجهه البلاد من تدهور كبير في الأزمة الصحية بسبب متحور فيروس كورونا، يريد جونسون التشديد على فوائد الاتحاد ضد الفيروس.وقبل زيارته، أكد جونسون "الفوائد الكبيرة للتعاون" في المملكة المتحدة منذ بداية الوباء.وذكر بتعبئة الجيش البريطاني من أجل المساعدة في حملة التطعيم والدعم المادي الذي قدمته لندن لاسكتلندا.وتتزامن زيارة جونسون مع الإعلان عن تصنيع لقاح مضاد لكورونا على نطاق واسع في اسكتلندا من قبل الشركة الفرنسية النمساوية "فالنيفا".. وقد طلبت الحكومة البريطانية ستين مليون جرعة يتوقع أن تتوفر بحلول نهاية العام إذا تم الترخيص له.ودافع مايكل غوف، الوزير المسئول عن تنسيق عمل الحكومة، عن أهمية هذه الزيارة لضمان حسن سير حملة التطعيم ضد كوفيد- 19.وقال إن المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة "أقوى عندما نعمل معا".وتحدد كل مقاطعة طرق تصديها للأزمة الصحية في المملكة المتحدة التي تشهد موجة جديدة أكثر شدة لانتشار الفيروس وفرضت حجرا للمرة الثالثة ببرامج زمنية متفاوتة في كل من مكوناتها.وتطالب نيكولا ستورجون منذ أشهر بإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء الذي تعتزم رئيسة الوزراء تنظيمه بعد الوباء إذا أفضت الانتخابات المحلية التي ستجرى في مايو إلى أغلبية استقلالية في البرلمان الاسكتلندي.وترجح استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الوطني الاسكتلندي فوزا كبيرا في هذا الاقتراع.. وتقول ستورجون إن 62 بالمئة من الناخبين في اسكتلندا صوتوا ضد بريكست.ويعارض جونسون بشدة تنظيم استفتاء، مشيرا إلى أن الاسكتلنديين صوتوا بالفعل بنسبة 55 بالمئة في 2014 مع البقاء في المملكة المتحدة.وكانت رئيسة الحكومة الاسكتلندية اتهمته الأحد الماضي بأنه "يخاف من حكم الشعب الاسكتلندي".ودعا رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون، المولود في اسكتلندا، الاثنين، إلى إصلاحات عاجلة للحوكمة في المملكة المتحدة، محذرا من أن فشلا في هذا المجال قد يؤدي إلى تفتت البلاد، وقال: "أعتقد أن الخيار الآن بين دولة تم إصلاحها ودولة فاشلة".