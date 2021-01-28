جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى عبدالحكيم العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء.وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS2684، القادمة من الدمام، اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر، فى الراكب "ا. ع. ف" مصري الجنسية، يجر عربة حمل حقائب عليها 2 شنطة كبيرة يحاول الخروج من صالة الوصول الدولية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة الأستاذ محمد جمال مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر ذوات نصال مختلفة الأشكال والأحجام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر فوزى العميري مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.