لذوات البطن البارزة.. 5 حيل بسيطة لتنسيق الملابس والظهور بجسم مثالي

- البنطلونات الواسعة عالية الخصر لإخفاء البطن:

- البونشو والشال الكبير لإخفاء منطقة الخصر الممتلئ:

- الفساتين الواسعة لإخفاء عيوب الجسم:

- الجاكيتات والمعاطف الواسعة مع الحزام:

- البلوفرات الصوف الواسعة:

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة بروز البطن ويمكنهن اتباع حيل بسيطة في تنسيق الملابس لإخفاء تلك المشكلة والتمتع بجسم مثالي.برزت هذا الموسم موضة البنطلونات الواسعة عالية الخصر خاصة الجينز ويناسب هذا الاستايل اللواتي يعانين من مشكلة بروز البطن كذلك يساهم في إبراز الطول.يعتبر ارتداء البونشو والشال الكبير من الحيل الرائعة لإخفاء منطقة الخصر الممتلئ حاصة عند ارتدائهم مع بنطلونات السكينى.تساعد الفساتين الواسعة في إخفاء جميع عيوب الجسم ومنها البطن البارز، يمكن اختيار تصميم بطبعات ناعمة ويزين بحزام جملي عريض فوق منطقة الخصر ويمكن تنسيق الفستان الـ A Line الفضفاض مع سترة جلد قصيرة.ولا تزال موضة الجواكيت والمعاطف الاوفر سايز مهيمنة على قائمة إتجاهات هذا الموسم، يمكن اختيار بليزر تويد طويل وينسق مع توب أسود وبنطلون عالي الخصر، وعادت ايضا موضة المعاطف الواسعة التي تلف الجسم ويمكن تزينيها بحزام من نفس لونها شرط أن يتم ارتدائه أعلى منطقة البطن ويفضل أن تكون بألوان داكنة.تأتي موضة البلوفرات الصوف الواسعة في صالح لمن يعانين من بروز البطن، ويفضل إختيار الموديلات الطويلة ومتوسطة الطول، أما البلوفرات القصيرة يجب تنسيقها مع بنطلونات جينز عالية الخصر واسعة.